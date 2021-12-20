Ігрові методи для дотримання правил карантину в школах

До початку навчального року необхідно підготуватися по максимуму. Забезпечити дотримання всіх правил і норма в умовах пандемії, а для спрощення введення карантинних правил, потрібно використовувати спеціальні ігрові сценарії та підходи.

Так вважає експерт напряму «Освіта» аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Микола Скиба

«Всіх цих правил недостатньо, тому що це пов'язано з поведінкової інерцією. Ми бачимо, що і дорослі не дотримуються карантину і санітарних правил. Дітям з їх імпульсивністю буде важко засвоїти норми. Це полегшить роботу педагогів і гарантуватиме дотримання обмежень.

«Є школи, які продумали такі моменти, і у них є методологічні підходи з цього приводу. Зокрема, з такими творчими підходами можна ознайомитися на освітніх форумах, на яких педагоги діляться досвідом, і це повинно просочуватися в міністерство, але, на жаль, цього не відбувається з різних причин. Тому те, що ми бачимо, всього лише декларативні норми і обмеження в поведінці », - вказав співрозмовник.

В цілому великій небезпеці, що школи стануть епіцентром епідемії, немає.