18:38 04 лютого Київ, Україна

До 1 лютого 2023 року, згідно з постановою кабміну, в РФ діють спрощені вимоги до автомобілів, що виробляються в країні. Так, автовиробники в Росії не встановлюють ABS (антиблокувальна система коліс), ESP (електронна система динамічної стабілізації), систему екстреного реагування у критичній ситуації, подушки безпеки. Крім того, їм дозволяється встановлювати двигуни з різними класами очищення, у тому числі найбрудніший, так званий «Євро-0».

Незважаючи на безліч спрощень, автомобілі навіть вітчизняного збирання в Росії продаються за ціною іменитих брендів автовиробників за межами РФ.

У свою чергу, спрощення комплектацій машин, що випускаються, призводитимуть до погіршення якості продукції.. Такі важливі незамінні деталі, пов'язані з безпекою пасажирів, збільшать кількість ДТП та жертв серед місцевого населення.