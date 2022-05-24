Господар Кремля має намір створити міграційну кризу

Колишній посол Німеччини в Москві Рюдігер фон Фріч відзначив, що "бункерний" готовий продовжувати війну, тому що на коні стоїть його влада. Тому крадіжка українських продовольчих ресурсів має значно більші наслідки, ніж голод. За словами Фріча, “Розрахунок Путіна полягає в тому, що після зриву поставок зерна голодуючі люди втечуть із цих регіонів і спробують потрапити до Європи – як мільйони сирійців, які втекли від жахів війни.. Новою хвилею біженців Путін хоче дестабілізувати Європу і вплинути на уряди західних країн, щоб вони відмовилися від своїх жорстких позицій щодо Росії. Це нова гібридна війна”.

Не в змозі протистояти країнам НАТО на полі бою, “бункерний” вирішив діяти у своєму звичному стилі чекіста та продовжувати вести гібридну війну. Його шантаж енергоресурсами, а тепер і можлива міграційна криза стають серйозними випробуваннями для ЄС.. Якщо Захід діятиме, як Німеччина, Франція та Угорщина, намагаючись “задобрити” господаря Кремля, вони програють особисте протистояння рашистам, які авторитет буде підірвано.

Водночас, продовольча криза може бути вирішена українською армією, якщо Захід, нарешті, вирішиться передати необхідну кількість далекобійних протикорабельних знарядь, які дозволять забезпечити безпеку українських портів.

Вибір залишається за ЄС – або стати слабкими та послужливими, передавши вплив у Європі рашистам, або виявити стійкість і допомогти Україні виграти війну якнайшвидше.