Холодний душ. Коротко.

21:27 20 липня Київ, Україна

Сьогодні під Галицьким районним судом зібралися десятки людей, аби підтримати Марічку Звіробій і Софію Федину.

Потерпілий та прокурори не зявилися, справу відклали.

В мене два питання до "гаранта, не "лоху", якому 43. Ти чого дівкам голову морочиш, назначаєш "свіданіє" і не приходиш?

Ти не прийшов, побачення не буде

І стало раптом холодно мені

І сипле осінь листопадом в груди (прим. автора - "побачення" перенесено на жовтень)

І замітає наші дні.

(Оксана Білозір)

Від себе, до цієї вже не новини, додаю:

НЕ СОРОМНО ТОБІ?!!!!!

Нажаль, далі буде!