Холодний душ. Коротко.

Сьогодні під Галицьким районним судом зібралися десятки людей, аби підтримати Марічку Звіробій і Софію Федину.
Потерпілий та прокурори не зявилися, справу відклали.
В мене два питання до "гаранта, не "лоху", якому 43. Ти чого дівкам голову морочиш, назначаєш "свіданіє" і не приходиш?
Ти не прийшов, побачення не буде
І стало раптом холодно мені
І сипле осінь листопадом в груди (прим. автора - "побачення" перенесено на жовтень)
І замітає наші дні.
(Оксана Білозір)
Від себе, до цієї вже не новини, додаю:
НЕ СОРОМНО ТОБІ?!!!!!
Нажаль, далі буде!
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