Хімічна атака рашистів

Загрози про хімічну атаку окупантів підтвердилися. Вони вкотре цинічно обстріляли небезпечний об'єкт. Близько 4:30 ранку в Сумській області внаслідок артилерійського обстрілу було пошкоджено резервуар з аміаком ємністю 50 тонн.. На щастя після удару ніхто не загинув.

Рятувальники зуміли локалізувати витікання аміаку, проте хмара отруйного випаровування все ж таки піднялася. Його радіус може сягати 5 км. За попередніми даними, місту Суми нічого не загрожує через протилежний напрям вітру.

Аміак легший за повітря, тому, якщо виникає загроза отруєння, слід спускатися в підвали, лягати на землю, закривати ніс і рот ватно-марлевими пов'язками змоченими оцтом або лимонною кислотою.

Рашисти ще раз довели, що людьми їх навряд чи можна назвати. Це відверті фашисти, які здійснюють терористичні акти, щоб знищити все живе в Україні.