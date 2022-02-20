"Хімічна атака" на Донбасі

У Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України повідомили, що Росія поширює дезінфомацію про нібито спробу хімічної атаки. ""Хімічна атака" може бути одним з фейкових приводів для загострення російської агресії, і про це вже говорили в Раді безпеки ООН. І ось окупаційна адміністрація розганяє фейк про спробу хімічної диверсії на заводі «Стирол»: начебто стався напад; охоронець поранений; нападники "говорили польською мовою", - йдеться у повідомленні Центру.

Цікаво, що лише кілька тижнів тому було відомо, що на завод «Стирол» звозили велику кількість бочок з аміаком, які були пошкоджені. Про поширення дезінформації “про причетність до цього українських військових” стало відомо завдяки видобутому списку терористів Донбасу, в якому ця операція була однією з більш ніж 5 десятків інших пропагандистських та дезінформаційних наративів. Єдина невідповідність із планом, наперед накресленим бойовиками раніше, є те, що “нападники говорили польською мовою”. Тобто Росія хоче звинуватити країни НАТО у провокаціях на Донбасі.

Мабуть ця інформація, як і інші інформаційні атаки російських та проросійських ЗМІ, спрямована виключно для зомбування власних громадян, оскільки про майбутню операцію знали в Україні та в ЄС, а отже, не повірили б у переконання терористичних ЗМІ.