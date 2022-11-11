Брудний рот Кремля говорить про “брудну бомбу”

09:36 07 листопада Київ, Україна

Шойгу кілька разів обдзвонював міністрів оборони провідних країн НАТО і говорив про підготовку Україною "брудної бомби". Після цього Путін зізнався, що це він наказав своєму міністру здійснити низку дзвінків, спираючись, мабуть, на свою хвору уяву.

Зрозуміло, що Київ ніколи навіть не подумав би про створення ядерної бомби за методом терористів. Тим більше, українські захисники ніколи не пішли б на використання ядерної зброї на своїй території.. Це просто безглуздо. Вибух від так званої "брудної бомби" не можна порівняти з детонацією ядерної боєголовки, а зараження на місці вибуху не дозволить використовувати територію протягом кількох десятків років.

Водночас Росія, з офіційно визнаним терористичним режимом у Кремлі, цілком здатна влаштувати таку провокацію, для виправдання завдання ядерного удару у відповідь. Місцем можливого підриву "брудної бомби" може стати Херсон, з якого вже не перший тиждень евакуювали населення на лівий берег Дніпра.. А нещодавно, гаулятори заявили, що і з лівого берега необхідно переїхати на схід, за межі 15-кілометрової зони від річки.

Цілком ймовірно, що всі слова Кремлівських брехунів це черговий виток ядерного шантажу. У той же час, необхідно бути напоготові, запастися, про всяк випадок, йодидом калію, адже маючи справу з терористами, неможливо, напевно, передбачити їхні майбутні кроки.