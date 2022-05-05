Брудні ігри Дмитра Абрамовича, або чим не догодив звичайний блогер

16:11 05 грудня Київ, Україна

Фейки і смішна брехня на просторах інтернету вже давно стали улюбленою «зброєю» багатьох високопоставлених осіб. Як говорив Богдан Титомир - «піпл хаває» - і цього достатньо. Багато сліпо вірять всьому, що пишуть в мережі, і лише деякі мислять критично і намагаються перевіряти інформацію.

Я, як блогер, вперше зіткнулася з тим, що незадоволені моєю діяльністю люди почали поширювати фейки про мене. Отже, в мережі з'явилася інформація про те, що я використовую як свою аватарку фотографію британської активістки Кетрін Майер. Підтверджується ця інформація скріншотом з одного з сайтів, де я публікую свої статті. Фейк дійшов до власниці фотографії, і це її сильно обурило, про що вона повідомила на своїй сторінці. Її обурення цілком зрозуміло, але, на жаль, вона теж стала жертвою обману. Поясню.

У здоровому розумі ніхто не став би використовувати фотографію активістки, журналістки і письменниці, але по всій видимості хтось вважає інакше. Хтось, для якого фейк - це звична справа навіть на дуже високому рівні, про це в кінці.

Цікаво також те, що, багато «зливних» сайтів зробили публікації з такою ж інформацією, а сайти, які навіть мінімально змогли зайти і перевірити інформацію про мене в моєму профілі і як в дійсності це виглядає, утрималися від подібного роду публікацій, за що їм спасибі.

Не складно зайти на сайт і в мобільній версії подивитися, як він виглядає насправді. У моб. версії сайту, з якої був зроблений нібито скріншот з фотографією Кетрін Майер, аватар виглядає "сплюснуто". В оригінальній версії сайту аватар виглядає круглим. Будь-який читач може зайти на сайт і переконатися в цьому сам. Нижче додаю два скріншоти для порівняння.

Перший

І другий

На мій погляд, різниця більш ніж очевидна)) Ну хоч схожість є.

І «вражає» якість і пунктуальність наших видань в таких новинах, які з 1 ретвіта і 18 відміток «подобається» побачили «сенсацію» і відразу підхопили цей скандал))) ну смішно ж, накрутили б уже ретвітів і лайків, коментарів...

А тепер про цікаве.

Кому і для чого потрібен був такий скандал? Думаю, тому, кому не подобається, що я описую реальну ситуацію на «Укрзалізниці»: позитивні тенденції розвитку компанії. Думаю, тому, кому не подобається, що я пишу про нечесні тендери, про крадіжки, показую фіктивні компанії і хто за ними стоїть. Легко писати про негатив, особливо, коли цей негатив збирався роками. Складніше написати про позитивні зміни та перспективи.

Зовсім недавно в Казахстані зганьбився міністр інфраструктури Криклій, з подібною цьому фейковою довідкою. А в цьому випадку я думаю, що зганьбився вже його заступник міністра інфраструктури України, Дмитро Абрамович, якому по всій видимості не сподобалися мої публікації про спроби його людей залізти в тендерні закупівлі УЗ зі своїми схемами і відкатами, взагалі мені здається, що цей заступник курирує не тільки тендерні закупівлі, але і багато інших схем, пов'язаних з УЗ, і є явним противником дій нинішнього керівництва УЗ, яке якраз таки всіляко перешкоджає його людям організовувати і реалізовувати корупційні схеми.

Зовсім недавно усунули людей, які використовували фіктивні фірми на закупівлі палива і електроенергії, а фірми ведуть прямо в Мінінфраструктури, про що я писала неодноразово. Мабуть, це викликало у заступника міністра лють, що і спонукало його замовити "чорнуху". І тут слід зазначити, що десь на рівні Міністерства інфраструктури постаралися і проявили «геніальну» фантазію - звинуватити людину в плагіаті фотографії, досить відомої людини, письменниці, лідерки руху, журналістки... щоб підняти скандал... це могла придумати така ж людина, яка вирішила, що буде гарною ідеєю поїхати на зустріч на найвищому рівні в Казахстан з фейковою довідкою про ковід.

До речі, моєму фейсбук профілю в цьому році виповнилося 10 років))) і тема логістики і транспорту для мене цікава вже давно, хоч я там вже і не пишу.

Також з цією ситуацією можуть бути пов'язані і інші групи, які деструктивно впливають на процеси УЗ. Це можуть бути Дубневичі, про діяльність яких я зараз готую матеріал або представники наглядової ради, які пов'язані з фіктивними і завищеними цінами за деякими тендерами на закупівлю електроенергії і дизеля... Передаю їм окремий привіт, чекайте, статті вийдуть в будь-якому випадку.