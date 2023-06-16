Грузія тепер офіційно проросійська країна?

00:01 07 червня Київ, Україна

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі нещодавно заявив, що “Росія напала на Україну через те, що Україна хотіла вступити до НАТО і тепер розплачується за свої бажання”.

Одна річ, коли це марення доноситься звідкись із пропагандистських смітників РФ. По суті, це найнешкідливіше, що можна почути від Соловйових, Скабеєвих, Симоньян та інших. Але коли відвертий пропутинський наратив поширює чинний глава уряду Грузії, це вже говорить багато про що і, на жаль, наводити на невтішні висновки.

Тбілісі поступово заводить країну під Росію, так само як Лукашенко завів Білорусь.. Єдиний вихід із цієї ситуації – народ, якому необхідно виходити на протести та виганяти гнійник “аля-Янукович та Партія регіонів” з країни, як це зробили українці у 2013-2014 році. Ситуація і без того вже надто запущена, проте поки що є вихід, але спектр можливостей стрімко скорочується і незабаром за активістів та опозицію можуть узятися вже російські спецслужби.