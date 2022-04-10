Грузія стала на бік рашистів

Поведінку Тбілісі можна пояснити проросійським урядом. Водночас народ Грузії не повинен залишатися осторонь. Люди чудово пам'ятають війну 2008 року, втрату Абхазії та Південної Осетії, вбивство сотень співвітчизників, зруйновані будинки. Все теж саме, тільки в більшому масштабі відбувається в Україні. Своїми діями уряд Грузії непросто спонсорує війну проти нашої країни, але й фактично стає на бік окупантів.

Мирні жителі Грузії не повинні залишатися осторонь за сприяння їхнього уряду рашистському режиму. Тисячі людей, які виходили на головні площі їхньої країни, мають повернутися і заявити про свою підтримку Україні та небажання підтримувати свій уряд, який сприяє фашизму країни-агресора.