Група ООН прибуде до Оленівки для розслідування

Про це повідомила заступниця генерального секретаря Організації з політичних питань Розмарі Ді Карло на засіданні Ради Безпеки ООН.

За її словами, розслідувальна місія, яка має прибути до Оленівки найближчими днями, розгляне масове вбивство, в якому загинули 53 українських військовополонених і ще від 75 до 130 отримали поранення.

"Голова місії, генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, їде з командою старших службовців та експертів. Місія мусить виконати своє завдання без жодних перешкод, отримати повний доступ до людей, місць і доказів", – зазначила вона.

Також Розмарі Ді Карло подякувала Україні та росії "за їхній конструктивний підхід та їхню підготовку до цієї місії" й додала, що організація розраховує на їхню подальшу підтримку.

Нагадаю, 29 липня стався вибух в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули 53 українські захисники. Більшість з них були оборонцями Маріуполя з "Азовсталі".

Тому Організація Об'єднаних Націй проведе розслідування щодо вибуху та загибелі українських військовополонених. Місією керуватиме бразильський генерал Карлуш душ Сантуш Крус, повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Що вже відомо.

Журналісти CNN опублікували результати свого розслідування щодо теракту в тимчасово окупованій Оленівці. Тоді внаслідок вибуху на території колонії загинули та отримали поранення десятки українських військовополонених, і рф одразу ж звинуватила у цьому ЗСУ, мовляв, по колонії завдали удар з американського HIMARS. Однак розслідування журналістів свідчить про протилежне.

4 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція "Оленівка — новий Освенцим", котру ініціювали родичі та близькі військовополонених з "Азовсталі". Близько 300 учасників вимагали, аби міжнародні організації відреагували та брали участь в процесах, що прописані міжнародним правом.

У США вважають, що рф готується сфальсифікувати докази щодо вибуху в Оленівській в'язниці перед відвідуванням місця третіми сторонами. Вони це роблять, щоб звинуватити Збройні сили України.

Для вбивства українських захисників в Оленівці росіяни могли використати реактивні піхотні вогнемети "Шмєль", які "швидко випалюють кисень, внаслідок чого людина згорає за секунди".

Українські розвідники вважають, що терористичний акт проти військовополонених ЗСУ у колонії в Оленівці був спровокований росією, щоб завадити постачанню західного високоточного озброєння.

Розслідування буде проведено. А російських злочинців постигне заслужене покарання.