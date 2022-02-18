Чи загрожує Європі новий локдаун? Думка комісара ЄС з питань охорони здоров'я

08:40 25 вересень Київ, Україна

У Європи ще є шанс не повернутися до показників минулої весни, заявляють в керівництві ЄС, в Британії знову з'явилися ознаки ажіотажного попиту на туалетний папір, шведів просять перестати обніматися, а в Гельсінкі коронавірус шукають з собаками.