Чи загрожує Європі новий локдаун? Думка комісара ЄС з питань охорони здоров'я

У Європи ще є шанс не повернутися до показників минулої весни, заявляють в керівництві ЄС, в Британії знову з'явилися ознаки ажіотажного попиту на туалетний папір, шведів просять перестати обніматися, а в Гельсінкі коронавірус шукають з собаками.
Світова кількість заражених коронавірусом з початку епідемії наближається до 32 млн. З цієї кількості 22 млн одужали. Кількість смертей - близько 978 тис.
Для Європи прийшов вирішальний момент в пандемії - поділилася своєю думкою в четвер комісар з питань охорони здоров'я Європейського союзу Стелла Кіріакідіс.
Ризик того, що заражуваність і смертність від Covid-19 повернуться до пікових показників минулої весни, стрімко зростає, ми знаходимося на межі нових загальнонаціональних локдаунов, але уряди країн ЄС поки що можуть цьому запобігти, вважає вона.
"Можливо, це наш останній шанс уникнути повторення минулої весни, - сказала Кіріакідіс, виступаючи на засіданні профільного комітету Європейської комісії. - Всі країни-члени повинні бути готові до швидкого та своєчасного запровадження обмежувальних заходів".
Європа проходить другий пік пандемії. Уряди багатьох країн повертаються до поки порівняно м'яких обмежувальних заходів, здебільшого не наважуючись на суворий локдаун, як у березні.
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