"Гради" проти Щастя

Системи залпового вогню "Град" застосував противник на Луганському напрямку. "Таке відбувається вперше за мою каденцію", - наголосив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай. Справді, за останні 2,5 роки терористи не використовували системи РСЗВ. Це означатиме, що вогонь ведеться російськими регулярними військами.

Протягом кількох днів обстріл супротивника почастішали. У Луганській області було обстріляно населений пункт Щастя, виведено з ладу ТЕС. Вогонь також ведеться за позиціями воїнів ЗСУ.

Незважаючи на це, українські військові зберігають самовладання і не ведуться на провокації і не відкривають вогню у відповідь. Противник навмисно хоче вивести інфраструктуру з ладу.

Найгірше, що обстріл ведеться і за мирним населенням. Агресор цинічно веде вогонь по житлових будинках українців, при цьому на порталах новин РФ звинувачуються саме сили ЗСУ. Яким має бути зомбованим розум росіян, щоб вони вірили у те, що українські військові обстрілюють власних громадян та території?