22:24 26 листопада Київ, Україна

В одному із сюжетів пропагандисти порівняли українців із “зомбованими сектантами”. Для порятунку “заблуканих душ” божевільні нікчемності загрожують застосувати зброю страшніше за атомну бомбу: змусити українців дивитися передачі Соловйова.

У будь-якої адекватної людини, лише вид цієї істоти викликає блювотний рефлекс. Однак для десятків мільйонів росіян передачі Соловйова є мало не молитвою на ніч.

І якщо для цивілізованого світу очевидно, що путінська пропаганда зомбує тих, хто її споживає, то Соловйов та інші вирішили навпаки. Тепер вони вселяють росіян, що саме українці є зомбованими сектантами. Якщо захист власних територій, державності, культури, мирних жителів, відстоювання свободи, права і демократії в Кремлі прийнято вважати "сатанізмом", а репресії, вбивства, тортури, тиранію і нацизм - "правою справою", то краще славитися в очах пропагандистів "зомбованими" сектантами”, ніж “праведниками”.

Однак не може не тішити той факт, що путіністи не справляються навіть на своєму найсильнішому фронті. І пропагандисти не можуть зробити нічого кращого, ніж красти українські та західні наративи, підмінюючи поняття та спотворюючи факти.