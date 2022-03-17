Чи готові українці до віддаленої роботи

13:55 21 жовтня Київ, Україна

МОЗ уже неодноразово закликав відмовитися від традиційної форми роботи і перейти на віддалену, щоб не допустити погіршення епідемічної ситуації.

Політолог Олексій Голобуцький зазначив, що перехід на віддалену роботу не стане проблемою для молодих людей, але не оптимізує роботу економічних галузей.

«Досвід такий вже є. Але після 60, наприклад, люди працюють вже менше, а для молодих це вже не буде проблемою. Ті, хто міг, давно вже працюють дистанційно і не чекають прямих заборон від держави», - зазначив Голобуцький.

Державні установи, за словами експерта, будуть організовувати свою діяльність відповідно до розпоряджень, які введе влада.

«Краще не буде - це точно. У нас уже зараз економічна криза - буде ще сильніша. Це не тому, що дистанційна робота цьому сприяє. Але такий формат дійсно вимагає менше ресурсів, тому він і далі буде набирати обертів», - сказав Голобуцький.

Проте, експерт попередив, що не варто очікувати від тотального переходу на дистанційну роботу оптимізації економічних процесів.