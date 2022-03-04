Готовність населення захищати свою країну в трьох окремих країнах НАТО

«А що ми будемо робити з країнами Балтії, маленькими, прекрасними, які точно впадуть перед російською агресією, якщо вона буде? А вони - члени НАТО. Що тоді все будуть робити? » - вигукує наш президент і задає дійсно сакраментальне питання, «а якщо, вибачте, всі країни НАТО бояться, що коли-то на якусь країну - члена НАТО хтось нападає і доведеться захищати, тоді питання навіщо тоді ця конструкція, яка боїться захистити країну, яка є членом того чи іншого союзу? У чому тоді її цінність? чи є вона дійсно потужною? Я вважаю, що це крихкість даної конструкції ».

Вірно мислите Володимир Олександрович! Ось вірно говорите, тільки слова з ділом сильно розходяться. Або це вже спроба зберегти обличчя при поганій грі, типу не дуже-то і хотілося, адже саміт НАТО в червні пройде вже точно без України, та й шанси отримати хоча б ПДЧ по його підсумками вельми примарні, хоча точніше буде сказати і зовсім відсутні.

13 років пробують, хвалять, але заміж не беруть. Добре ще, що Україна «МОЖЕ мати план« Б », тільки« СПЕРШУ треба поговорити з президентом Байденом »...., А, ну да, зрозуміло, в суверенних незалежних країнах завжди так і роблять.

Але це все ліричний відступ, хоча і має безпосереднє відношення до того, про що хочу вам розповісти. Йтиметься про соціологічному дослідженні проведеному в минулому році в країнах Балтії співробітниками Ризького університету імені Страдиня, в тих самих «маленьких і прекрасних» Латвії, Литві та Естонії, про долю яких так дбає Зеленський. Дослідження велике, але якщо в двох словах підсумувати, то населення цих країн не збирається захищати навіть власну територію, вважаючи за краще свою провінційну розмірене життя збройного опору, навіть в разі насильницького приходу до влади іноземних загарбників. Важко уявити, що дані персонажі візьмуть в руки зброю, щоб захищати чужу країну, будь вона хоч тричі союзник.

Людям задавалися два простих питання: «якщо Ваша країна піддасться нападу, чи повинні її жителі, з Вашої точки зору взяти в руки зброю і захищатися в будь-якій ситуації, навіть якщо результат подій здається невизначеним?». Варіанти варіювалися від «звичайно так» до «звичайно немає».

У Литві, наприклад, «звичайно так» відповіли всього 4% опитаних, та й то як виявилося, це вікові 64+ російськомовні громадяни. Автори дослідження звертають особливу увагу, що країни, в яких чисельність російськомовного населення висока - це Естонія і Латвія показують набагато більше прагнення взяти в руки зброю для захисту своєї країни. Цікавий факт, що у всіх трьох Балтійських державах російськомовні респонденти відзначили США як найбільш ворожу державу. Як з'ясувалося за результатами дослідження, рівень освіти дуже впливає на бажання захищати Батьківщину. Вдалося встановити, що найбільший патріотизм показують люди з початковим і середньою освітою, в той час як власники дипломів воліють відсиджуватися вдома і жити колишнім життям, не помічаючи великих політичних змін.

Друге питання мав на меті з'ясувати: «якщо Ваша країна піддасться нападу, що б Ви робили в першу чергу?». Тут пропонувалося шість варіантів дій від «підтримаю нову владу, буду брати участь у забезпеченні правопорядку» до «буду чинити опір насильницькими методами». І на друге питання також були отримані вражаючі відповіді. Тішить факт, що намір відкрито виступити на боці іноземних загарбників демонструє досить мала кількість опитаних, від 2% в Литві і Естонії, до 3% в Латвії. Більш того, найбільший показник бажаючих «жити як зазвичай» навіть при новій владі також відзначений в Латвії. Не зовсім зрозуміло чому автори дослідження розділяють поняття «підтримати нову владу» і «жити як зазвичай», але якщо порахувати ці категорії разом, то результат вийде зовсім невтішним.

При розгляді вікової групи респондентів, відзначилася Литва. Найбільшу готовність до опору в цій країні висловлюють громадяни 64+, найменше бажання відвоювати свою свободу і незалежність має молодь до 24 років. Крім того, жінки в Литві виявилися більш войовничими і висловили велику готовність чинити опір загарбникам, ніж чоловіки, причому як демонстраціями і страйками, так і збройним шляхом.

Цікаве виходить справа. Громадяни Балтійських країн не бажають захищати свою рідну землю, демонструючи політичну і військову інертність і навіть аморфність. З іншого боку - це не просто три країни - це країни НАТО, які, згідно з 5 статті договору, зобов'язані надати допомогу тій Стороні в разі збройного нападу. Виникає питання, а хто піде захищати - то? І чи піде взагалі? Адже збройні сили країн блоку складаються з таких же несвідомих громадян 24+, як і ті, хто брав участь в даному опитуванні.

Стає очевидно, що часи сильно змінюються, змінюються люди, їх моральні якості, бажання і прагнення, світ змінюється. Ті механізми, які діяли в 1949 році зараз неабияк застаріли і вже працюють не так безвідмовно.

Може варто розглянути план «Б»?