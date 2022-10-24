Держзамовлення на ремонт військової техніки строком на десятиліття

17:49 22 жовтня Київ, Україна

Нещодавно депутат Держдуми РФ відвідав завод у Читі – 103-й бронетанковий ремонтний завод. Ролик був створений для пропаганди, щоб показати “могутність” російської промисловості. Однак, крім закадрових слів диктора, вигляд заводу не викликає жодних емоцій, окрім сміху.

Судячи з зовнішнього вигляду цехів, виробничих верстатів, інструментів в руках робітників, все це було створено ще на початку формування СРСР, коли в 20-30-ті рр. ХХ століття у іноземних компаній закуповувалися заводи "під ключ". Але що характерно, депутат, який взяв участь у ролику пропагандистів, назвав 103-й бронетанковий ремонтний завод у Читі – “локомотивом промисловості та найбільшим заводом Забайкальського краю”. За його словами, підприємство вже отримало держзамовлення на 3 роки вперед і тепер, окрім поламаної, підбитої техніки, модернізує "тепловізорами, захистом від Javelin" танки Т-62.

Мабуть, Т-62 після модернізації зможуть не лише їздити, а й гордо носити звання "найкращого танка у світі, якому немає аналогів, після "Армати"". На словах про тепловізори та захист від американського протитанкового комплексу не варто загострювати увагу, оскільки в це марення не вірить навіть автор сказаних слів, проте "держзамовлення на 3 роки вперед" говорить багато про що. Справа в тому, що за період ведення бойових дій в Україні Росія втратила так багато техніки, що всі тракторні та бронетанкові заводи отримали подібні держзамовлення на кілька років уперед. І це в той час, коли в Міноборони РФ заявляють про відсутність втрат та щоденне знищення “100500 українців разом із технікою”. Мабуть, у Росії зможуть "вижити" лише важка промисловість та оборонний сектор.