09:46 28 червня Київ, Україна

За словами голови Головного управління розвідки України, Кирила Буданова, окупанти розробили та затвердили план теракту на ЗАЕС. Росіяни замінували ставок-охолоджувач станції, а також заклали вибухівку поруч із 4-ма з 6-ти енергоблоків. Наказ на підрив може бути викликаний поразкою армії РФ на лівому березі Дніпра - створення зони ядерного лиха Росія розглядає як запобіжник подальшого просування ЗСУ. Водночас існує ризик, що Московія може здійснити атаку на ЗАЕС як “превентивний захід”, щоб заморозити лінію фронту у нинішньому вигляді.

Теракт на Каховській ГЕС дає зрозуміти, що у Кремлі "не дружать" з головою. Там постійно стверджують про те, що "прийшли захищати російських людей", проте після того, як окупанти біжать із захоплених територій, люди, що залишилися там, вже не вважаються "російськими" і можуть бути знищені. Не має сенсу розумітися на логіці терористів із Росії, адже її просто не існує.

Важливим питанням залишається реакція Заходу на гіпотетичний підрив ЗАЕС. Раніше в НАТО стверджували, що будь-яка ядерна атака з боку Росії, у тому числі вибух на атомній електростанції, розцінюватиметься, як ядерний удар і змусить Альянс застосувати силу. Проблема полягає в тому, що станцію вже заміновано, як замінували Каховську ГЕС. Немає часу більше висловлювати стурбованість та розкидатися попередженнями. Для запобігання теракту необхідно діяти вже зараз, інакше наслідки можуть бути катастрофічними, усувати які доведеться довгі десятиліття.