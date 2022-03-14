Держпродспоживслужба про коронавірус у дітей і вагітних жінок

18:14 19 жовтня Київ, Україна

Як правило, діти з діагнозом ковід не потребують госпіталізації, та й переносять захворювання вони набагато легше, ніж дорослі. Більш того, симптоми пандемії у дітей не завжди виявляються.



Про це сказав глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан в етері "Громадського радіо".



Водночас Рубан пояснив, що перебіг коронавірусу у вагітних жінок залежить від того, чи мають вони супутні захворювання і які вони.