Держпродспоживслужба про коронавірус у дітей і вагітних жінок

18:14 19 жовтня Київ, Україна

Як правило, діти з діагнозом ковід не потребують госпіталізації, та й переносять захворювання вони набагато легше, ніж дорослі. Більш того, симптоми пандемії у дітей не завжди виявляються.

Про це сказав глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан в етері "Громадського радіо".

Водночас Рубан пояснив, що перебіг коронавірусу у вагітних жінок залежить від того, чи мають вони супутні захворювання і які вони.
"Що стосується дітей, то діти до 14 років переносять це захворювання легко, майже безсимптомно, лише невеликий відсоток потрапляє в лікарню. Що стосується вагітних, то все залежить від спектра захворюваності, який супроводжує вагітність. Можна сказати, що діти сьогодні знаходяться поза групою ризику, а вагітні - в залежності від основних захворювань", - говорить Рубан.