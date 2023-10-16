Держпідприємства в Росії стають банкрутами

21:55 15 жовтня Київ, Україна

Одним із перших російських держпідприємств, яке заявило про швидке можливе банкрутство, стало «Роснано». В агентстві повідомили, що не зможуть до кінця року сплатити борги за рахунок власних коштів. Чистий борг підприємства становить 95 млрд. рублів.

Примітно, що компанія має фінансові труднощі вже кілька років.. "Роснано" займається науковими розробками. Заява про можливе банкрутство, а також багаторічні труднощі з бюджетом явно дають зрозуміти, що Кремль не зацікавлений у технологічному розвитку власної держави. Державні гроші й раніше йшли на розробку зброї, силовиків, армію, а після початку вторгнення в Україну буквально третина бюджету спрямована на підтримку окупантів, тоді як решта секторів економіки втрачає дотації.

Очевидно, що у найближчому майбутньому, за збереження мілітаристської тенденції, агресор зіткнеться із заявами про банкрутство та від інших своїх держпідприємств.