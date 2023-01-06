18:06 04 січня Київ, Україна

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 4 січня 2023 року прийняв у своїй резиденції – Митрополичому домі представників територіальної оборони, медичного сектору, волонтерів, представників місцевої влади тощо.

Зокрема, до Предстоятеля автокефальної Української Православної Церкви завітали тимчасовий виконувач обов’язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Микола Калашник, очільник Лівобережного МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Сергій Лазарєв та директор КНП «Київський міський медичний центр «Академія здоров’я людини» Ігор Чермак.

У зустрічі також взяв участь єпископ Бориспільський Антоній.

Його Блаженство обговорив з гостями актуальну ситуацію щодо протидії повномасштабному російському нападу. Зокрема, йшлося й про духовну сферу, яку ворог продовжує активно використовувати задля досягнення своїх загарбницьких цілей.

«Ворог прагне максимально діяти й на духовному поприщі, яке, чи не єдине, досі залишилося підвладне його впливу. Тож убивчу ідеологію «русского міра», подекуди завуальовано та гібридно, а подекуди й цілком відкрито, все ще продовжують просувати. Це неприйнятно в час кривавої війни за нашу Богом дану землю, свободу та незалежність. І це питання аж ніяк не свободи віросповідання чи вільної можливості молитися, бо цього, як ми бачимо, ніхто не забороняє. Це питання національної безпеки, здорового глузду на фоні смертельних викликів та питання правди й справедливості. Бо і Господь завжди на боці правди, а не на боці фарисейських маніпуляцій», – зокрема зазначив Предстоятель.

Багатьох дивує чому релігійне питання гостро стало в період війни, прихильники «руського міра» намагаються закидати «не на часі, в країні війна», «українська влада проти релігії; закриває церкви, забороняє віру» і тому подібне.

Це питання постало ще з 1991 року, як питання з компартіями, радянською символікою, російським флотом в українських портах....

Свого часу українські президенти (наразі один вже і покійний) не проявили твердості рішень, патріотизму, не дослугалися до голосу народу та побоядися прийняти кардинальні рішення перед лицем колишнього кремля... І сьогодні ми маємо не лише відголоски тих неприйнятих рішень, ми маємо смертельні наслідки для українських людей, для країни, для світу.

І саме сьогодні настав той час коли з лиця української землі потрібно остаточно викорінити зло під назвою "руський мір".

Джерело: Пресслужба Київської Митрополії

Української Православної Церкви (ПЦУ)