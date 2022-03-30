«Гоп-стоп» ФСБ у країні агресори

Нещодавно стало відомо, що ФСБ “конфіскувала” у Москві годинник Audemars Piguet на мільйони доларів, щоб помститися Швейцарії за приєднання до санкцій ЄС через війну проти України. Дорогоцінний годинник був вилучений з місцевих складів фірми спецагентами ФСБ.

Влада рашистів назвала причиною вилучення годин “митні правопорушення”. Цікаво, навіщо застосовувати такі термінології, якщо в це ніхто не вірить навіть у самій країні окупантів? Для таких дій давно існує термін – “гоп-стоп”.

Після початку війни багато чого стало на свої місця. Маски знято. Після таких дій, а подібних “конфіскацій” ставатиме дедалі більше, не залишається жодних сумнівів у тому, що всі розслідування Олександра Литвиненка, Бориса Нємцова, Олексія Навального про діяльність ФСБ у 90-ті та сучасніші часи – чиста правда. Ця структура займається нелегальним бізнесом, на кшталт міжнародної наркоторгівлі, рекету та здирництва, прикриваючись державною службою. Інакше як пояснити провальну, абияк виконану роботу 5-го відділу спецслужби зі створення 5-ї колони в Україні?