Рік когнітивного дисонансу для українського турбізнесу

20:03 01 вересень Київ, Україна

Сезон-2020 для українського туристичного бізнесу видався дуже складним, про прибуток й говорити не доводиться.

Влада запевняла, що буде зроблена ставка на внутрішній туризм, як йдуть справи насправді, розповів голова Асоціації індустрії гостинності України Олександр Лієв



"Сезон - вкрай складний. Прибутковим він стане мало для кого.

"За липень-серпень зуміли заробити заповнені під зав'язку курортні об'єкти Приазов'я та Причорномор'я. Але навряд чи цього вистачить, щоб компенсувати повний провал травня-червня, а також провал вересня-жовтня, що наближається (з огляду на зростання захворюваності та посилення карантинних заходів) .



Карпатський регіон і зовсім спрацював гірше, ніж останні 10 років. Тут і коронавірус, і проблема з транспортом, і природні катаклізми.





При цьому відношення влади до туристичної галузі нагадувало одночасне натискання на гальмо та газ. Повний "стоп" і повний "вперед" - одночасно. Від корона-кризи постраждали абсолютно всі учасники туристичного ринку, індустрії гостинності. Але способи їх підтримки були неефективними, рваними.

Так, спершу вирішили звільнити від податків, які й так було ні з чого платити - на землю, на нерухомість. Потім виявилося, що це - лише на місяць. А простояли без роботи набагато довше.



Ще приклад. Президент і представники Кабміну то закликали подорожувати по Україні, то - взагалі не виходити з дому.



Рік когнітивного дисонансу, протилежних гасел, які лунають з одних і тих самих уст приблизно в один і той же час



З хорошого - в цьому році створено Держагентство з туризму. Але бюджету на нього - нуль, штатний розклад - кілька людей. Так що не можна сказати, що це успішний кейс або що це сильно допомогло галузі.



Були спроби принести користь турбізнесу, збираючи якісь поради, питаючи у самих представників індустрії, чим їм допомогти. Але при цьому - ніхто особливо не аналізував, що ж відповів турбізнес, який почув від влади традиційні для неї способи "розв’язання проблем" галузі - зробити логотипчик, ролик, сайтик.



У позитив можна віднести те, що український турбізнес на тлі проблем зумів консолідуватися. Недавні конкуренти стали взаємодіяти, виходити на спільні акції протесту, заявляти про себе, відстоювати свої права. Це головний (і, напевно, єдиний) позитив цього року, який може колись принести плоди".