Головні виклики для системи освіти в умовах пандемії

21:33 16 вересень Київ, Україна

До наявних викликів системи освіти додалися нові, такі як адаптація, організація методичних і регуляційних аспектів навчального процесу в умовах карантину.

Так вважає експерт напряму «Освіта» аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Микола Скиба.

«Ситуація в містах та регіонах в школах в цілому відрізняється технічно. Немає єдиного підходу для опанування нових інструментів. Йдеться про перехід на нову парадигму, адаптацію програм навчання та підготовку педагогів. Повинна була бути така програма на національному рівні відповідно до викликів», - сказав Скиба.

Він додав, що попри те, що система освіти вже має досвід роботи в таких умовах, поки недостатньо методологічних рекомендацій для роботи, і це ускладнює процес прийняття відповідних рішень на місцях про те, як вчити.

«Найголовніше, що також поки що не вдається, це ефективно розподілити кошти на санітарні засоби, маски, дезінфектори. Ще один дуже важливий момент - це приведення у відповідність правової бази та регулювання по організації процесу з урахуванням використання бюджетних коштів і можливих перевірок», - пояснив Микола Скиба.



На його думку, система освіти повинна одночасно залишатися гнучкою та ефективною і після того, як епідемія коронавірусу піде на спад. Тому нові виклики, за словами експерта, пов'язані з тим, щоб освітні потреби задовольняли наявну реальність.



«Також залишаються проблеми з інтернетом, адже ця проблема піднімалася. Під’єднання до інтернету поступово відбувається, але на сьогодні близько 60 шкіл залишаються без інтернету і взагалі його якість і швидкість залишаються незадовільними. Водноас відомо, що програма по забезпеченню шкіл швидкісним інтернетом почалася давно», - прокоментував Микола Скиба.