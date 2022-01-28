Головні загрози з боку Росії на майбутніх виборах президента США

20:01 11 вересень Київ, Україна

Росія поширює інформацію про «громадянську війну в США» для того, щоб залякати американців і змістити акцент міжнародної політики на питання всередині держави.

Крім того, Росія здійснює інформаційні операції в американському суспільстві, операції впливу через політичну та культурну еліти, а також кібератаки на виборчу та інші критично важливі інфраструктури.



Про це розповіла політаналітик та стратегічна радниця США Моллі МакКью.

«Головні загрози залишаються в інформаційній сфері, але також це російські гроші та вплив, які присутні в політичній, медіа та культурній еліті. Вони використовують лідерів громадської думки для просування потрібних ізоляціоністських наративів в американському суспільстві. Крім того, високою залишається загроза кібератак на виборчі системи та іншу критично важливу інфраструктуру», - заявила вона.

Сьогодні Кремль поширює серед американців наратив про громадянську війну в США

«В інформаційні операції залучені люди, як на правому, так і на лівому ідеологічних флангах, даний наратив сіє неспокій і невпевненість в американському суспільстві, а також сприяє виникненню заворушень», - зазначає аналітик.

Мета створення такого хаосу всередині США - змусити американців зосередитися на внутрішніх проблемах і не дивитися на те, що відбувається у світі.