Головні загрози з боку Росії на майбутніх виборах президента США

Росія поширює інформацію про «громадянську війну в США» для того, щоб залякати американців і змістити акцент міжнародної політики на питання всередині держави.
Крім того, Росія здійснює інформаційні операції в американському суспільстві, операції впливу через політичну та культурну еліти, а також кібератаки на виборчу та інші критично важливі інфраструктури.
Про це розповіла політаналітик та стратегічна радниця США Моллі МакКью.
«Головні загрози залишаються в інформаційній сфері, але також це російські гроші та вплив, які присутні в політичній, медіа та культурній еліті. Вони використовують лідерів громадської думки для просування потрібних ізоляціоністських наративів в американському суспільстві. Крім того, високою залишається загроза кібератак на виборчі системи та іншу критично важливу інфраструктуру», - заявила вона.
Сьогодні Кремль
поширює серед американців наратив про громадянську війну в США
«В інформаційні операції залучені люди, як на правому, так і на лівому ідеологічних флангах, даний наратив сіє неспокій і невпевненість в американському суспільстві, а також сприяє виникненню заворушень», - зазначає аналітик.
Мета створення такого хаосу всередині США - змусити американців зосередитися на внутрішніх проблемах і не дивитися на те, що відбувається у світі.
«Президент Трамп, наприклад, використовував міркування внутрішньої безпеки та проблематику заворушень, як виправдання для виведення американських військ з ряду місць, які мають важливе значення для Росії», - підсумувала Моллі МакКью.
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