Головні тенденції та небезпеки місцевих виборів

13:43 21 жовтня Київ, Україна

Чим відрізняються місцеві вибори-2020 від попередніх, а також про те, як відбивати удари коронавірусу, поділився народний депутат України IХ скликання (фракція «Слуга Народу») Андрій Клочко.

"Ключова тенденція - усвідомлення багатьма громадянами того, що це вибори в органи місцевого самоврядування з принципово іншими, набагато більш широкими повноваженнями. Тому до них величезний інтерес, в тому числі активний - багато громадян вирішили спробувати свої сили і балотуються в депутати, а також на посади сільських, селищних і міських голів.



Головна небезпека - це побоювання щодо поширення коронавірусу. Але одночасно і ЦВК, і уряд роблять все можливе, щоб убезпечити і тих, хто прийде на виборчі дільниці, щоб проголосувати, і членів виборчих комісій і спостерігачів.



Що стосується коронавірусу... Перш за все - треба усвідомити особисту відповідальність кожного з нас. Наскільки ми виконуємо рекомендації щодо дотримання "масочного" режиму. Також важливе переведення різних заходів в режим онлайн. Звичайно, це не дасть 100% гарантії, але точно вбереже багатьох, знизить темпи поширення хвороби і дасть можливість лікарям надавати необхідну допомогу тим, хто цього дійсно потребує.



Зі свого боку уповноважені державні органи здійснюють поточний моніторинг ситуації, щоб в разі необхідності коригувати заходи, які необхідно додатково прийняти для протидії поширенню коронавірусу.



На сьогодні введений урядом адаптивний карантин дає можливість утримати ситуацію під контролем, хоча там, де місцева влада йде на порушення законодавства, це дається складно".