Головна проблема IT-сфери України

14:47 08 жовтень Київ, Україна

Державі не вистачає професійних IT-співробітників через те, що всі фахівці працюють на приватний сектор.

Про це заявив під час виступу на форумі Kyiv Smart City 2020 міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Основним викликом для нашої країни є не технології, не відсутність технологій або доступ до технологій. Ми і так третя країна в світі з аутсорсингу IT. Я вважаю, що виклик є в кадрах. Виклик є в молодих людях, які працюють в IT-сфері та хочуть працювати на державу. Виклик в тому, що в регіонах дуже не вистачає людей, які зможуть закохати в своє бачення і створити ефективну структуру для впровадження інновацій", - сказав Федоров.

Він зазначив, що круто розвивається Харків і Львів, але є проблеми в Запоріжжі, Миколаєві.