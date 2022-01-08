Головна надія Зеленського на територіальну цілісність

Рівень підтримки чинного президента настільки низький, що знайти навіть 50 осіб для масовки до новорічного поздоровлення Зеленського виявилося дуже проблематично. Натягнуті посмішки людей з келихами бутафорського шампанського, які утримували їх у кадрі, доки дехто самостверджувався протягом 20 хвилин, стали зрозумілі після гнівної посади однієї з учасниць перфомансу – військовослужбовця ЗСУ Наталії Борисівської.

Піддавшись небувалому хейту після посиденьок із Зе, дівчина дуже емоційно і гранично відверто висловилася з приводу своєї появи по ліву рученьку від балакучого хвалько. За іронією долі політичні симпатії сержанта ЗСУ були віддані екс-президенту Порошенку і вона продовжує його підтримувати, поїдаючи «рошенівські тортики».

Чинні військовослужбовці жінки проти верховного, але вихід є, поставити на військовий облік усіх українок. Українські жінки у перервах між заробітками у тій же Польщі та народженням дітей, з яким тепер доведеться почекати, адже ухилення від цього почесного обов'язку за чинним законодавством є не мало – дезертирством, тепер мають стати на військовий облік. А якщо військовий стан, як у 2018 за Порошенка, це що – розстріл? Не дивно, що Україна стрімко котиться в демографічну яму, влада робить все, щоб демотивувати сім'ї мати дітей.

Хочеться вірити, що війна закінчиться і про це і говорили 1,5 години Байден та Зеленський. Розмова відбулася в неділю о 23.00 за місцевим, у Вашингтоні 16 годин, всі поїли, поспали, може ще щось зробили з чим «не можна погодити» і вирішили озвучити Зеленському підсумки переговорів із Путіним.. Так так - це саме так і виглядає, адже минулий дзвінок через океан також пролунав через два дні після спілкування глав США і Росії.

Примітно, наскільки різні прес-релізи випустили Білий дім та Банкова.. Якщо сам Зеленський скоренько зробив фоточку з телефоном і напис: «перша міжнародна розмова з Байденом доводить особливий характер наших стосунків» тощо, то офіс президента очевидно кілька разів за 12 годин мовчання та осмислення сказаного главою Білого дому вирішив, що замовкнути очевидне – Вашингтон наполягає на виконанні Мінських угод – не вдасться. Крім того, прес-реліз США недвозначно заявив, що Зеленський також підтримує двосторонні переговори щодо стратегічної стабільності з РФ у Женеві та засідання Ради Росія – НАТО у Брюсселі.

США зіграли на імідж, прес-секретар Білого дому Джен Псакі, коментуючи розмову з президентом України, оперувала такими висловлюваннями як «Байден ясно дав зрозуміти», «США рішуче дадуть відповідь» та іншими фразами покликаними підкреслити могутність Америки та підтвердити свою чільну роль у контролі. ситуацією. Адже рейтинг Байдена останнім часом сильно падає, а світова еліта складається враження, що сценарій світової стабільності пишуть вже не в США.