Глава Міністерства оборони США про стратегічні конкурентів США

Марг Еспер, який очолює Міністерство оборони США вважає, що Москва і Пекін - стратегічні конкуренти по відношенню до Вашингтону. Він виступає з ініціативою перешкодити Китаю змінити встановлені норми міжнародного порядку. Еспер впевнений, що необхідно збільшити військовий бюджет НАТО.

"Ми живемо в епоху конкуренції великих держав, і це значить, що нашими головним стратегічним конкурентом є Китай, а потім - Росія", - зазначив новий глава Пентагону

За його словами, Пекін хоче переписати правила міжнародного порядку, а Росія являє собою трохи меншу проблему, але вона - джерело смути в усьому світі: окупація Криму, війна в Україні, загрози союзникам по НАТО і війська в Сирії та Лівії.

Міністр оборони США закликав країни-члени Альянсу витрачати більше на оборону.

"Нам потрібно стримувати Росію. Нам потрібно зміцнити НАТО і посилити наших партнерів ", - пояснив він.