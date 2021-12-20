Глава Міністерства оборони США про стратегічні конкурентів США

Марг Еспер, який очолює Міністерство оборони США вважає, що Москва і Пекін - стратегічні конкуренти по відношенню до Вашингтону. Він виступає з ініціативою перешкодити Китаю змінити встановлені норми міжнародного порядку. Еспер впевнений, що необхідно збільшити військовий бюджет НАТО.
За його словами, Пекін хоче переписати правила міжнародного порядку, а Росія являє собою трохи меншу проблему, але вона - джерело смути в усьому світі: окупація Криму, війна в Україні, загрози союзникам по НАТО і війська в Сирії та Лівії.
Міністр оборони США закликав країни-члени Альянсу витрачати більше на оборону.
"Нам потрібно стримувати Росію. Нам потрібно зміцнити НАТО і посилити наших партнерів ", - пояснив він.
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