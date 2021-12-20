Глава МЗС ФРН вважає за необхідне відкритий діалог з РФ щодо проблемних питань

Глава МЗС ФРН на зустрічі з колегою з Росії підняв питання відкритості обговорень питань у відносинах між країнами. які прийнято відносити до категорії проблемних.

Він також висловив жаль, що в цьому році через пандемію не відбудуться цілий ряд важливих двосторонніх зустрічей

Росії та Німеччини необхідно відкрито обговорювати проблемні питання у відносинах, такі як кібератака на Бундестаг або вбивство громадянина Грузії в берлінському парку Тіргартен. Про це заявив у вівторок глава МЗС ФРН Хайко Маас на зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

"У нинішній час, коли існує ряд міжнародних криз і конфліктів, нам потрібна Росія для того, щоб знаходити рішення, і нам потрібна Росія для спілкування на двосторонньому рівні. Ті складні теми, які були і залишаються на наш двосторонній порядок денний, як то вбивство в Тиргартене або кібератака на Бундестаг, тут нам необхідно спілкуватися і спілкуватися відкрито ", - підкреслив він.

Він висловив жаль, що в цьому році через пандемію не відбудуться цілий ряд важливих двосторонніх зустрічей, зокрема форум "Петербурзький діалог", який був намічений на жовтень в Калінінграді. "Тому дуже важливо створювати базу для того, щоб крок за кроком ми поверталися до звичайних, нормальних особистими зустрічами як на нашому рівні, так і на всіх рівнях суспільного і політичного взаємодії, щоб дійсно відновити той ритм германо-російських зв'язків, взаємин, який у нас існує ", - зазначив глава МЗС ФРН.

Кібератака на мережі Бундестагу розпочався 30 квітня 2015 року. Всього було викрадено не менше 16 Гбайт даних, включаючи електронні листи парламентарів. На початку травня 2020 року Генпрокуратура ФРН оголосила в міжнародний розшук росіянина Дмитра Бадіна за підозрою в участі в цьому кібернападів. Німецькі правоохоронці вважають, що він є членом хакерської групи Fancy Bear. Російська сторона неодноразово відкидала звинувачення в причетності до цих хакерських нападів. Жодне з силових відомств ФРН не надав жодних доказів на підтримку версії про зв'язки кіберзлочинців з Москвою.

40-річний громадянин Грузії був убитий в Тиргартене 23 серпня 2019 року, в той же день прокуратура Берліна оголосила про затримання підозрюваного. За її даними, ним виявився 49-річний громадянин РФ. Російська сторона неодноразово відкидала твердження про те, що РФ має відношення до події в Берліні.