Гіксоси, які першими захопили Єгипет

За даними, опублікованими в відомому виданні Science, ще 3,6 тисячі років тому, Стародавній Єгипет піддався захопленню іншими народами. Це сталося, коли фараони на час послабили пильність. Говорячи сучасною мовою, країну захопили робочі мігранти.

Відомо, що тоді влада перейшла в руки гіксосів - правителів, які виглядали і поводилися як вихідці з області, що тягнеться від сучасної Сирії на півночі до Ізраїлю на півдні. Свіжий аналіз скелетів показав, що вони були народжені в Єгипті нащадки іммігрантів, які підняли бунт і захопили владу.

Археологи знають, що гіксоси були не схожі на типових єгиптян: у них були імена, як у жителів сусіднього регіону Передньої Азії. Стародавні твори мистецтва зображують їх в довгих різнокольорових одязі, на відміну від білих накидок, які носили єгиптяни. Але що це були за люди, точно не ясно.

Пізніше фараони назвали гіксосів іноземними загарбниками, які силою захопили Північний Єгипет і принесли хаос і смуту. Але деякі історики вважають, що це була свого роду давньоєгипетська пропаганда.

У новому дослідженні археолог Кріс Стентіс і її колеги з Борнмутського університету проаналізували зуби скелетів з поховань в Аварісе в надії прояснити, ким же насправді були гіксоси.

Точно визначити, звідки вони родом дослідники не змогли, але вони вважають, що Єгипет шанував іммігрантів ще за сотні років до приходу до влади гіксосів. Дані зубів ще 35 осіб, похованих в Аварісе в період гіксосів, показують, що приплив мігрантів не вичерпався і після їх приходу до влади.

Таким чином, Стентіс передбачає, що гиксосского правителі не обов'язково були іноземними загарбниками, а цілком могли бути вихідцями з іммігрантського співтовариства, що складалася в Аварісе століттями, повідомила її команда в науковому журналі PLOS One.

Історик і археолог Анна-Латіфа Мурад з сіднейського Університету Маккуорі вважає, що цей висновок цілком розумний. Археологи майже не виявили в Аварісе свідоцтв боїв і руйнувань, без яких не обійшлося б, якщо в місто нагрянули б іноземні загарбниками.

Гіксоси правили близько століття, після чого фараони відвоювали свою територію назад. Дослідники припускають, що війська фараонів прогнали гіксосів назад в Передню Азію, і це міг бути прототип біблійного Виходу, коли ізраїльтяни покинули Єгипет і, врешті-решт, досягли Землі обітованої.