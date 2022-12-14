Німеччина повірила у перемогу України

19:17 14 грудня Київ, Україна

“Росія – я в цьому переконаний – не переможе у цій війні. Безжальні атаки на життєво важливу інфраструктуру, на водопроводи та енергетичні об'єкти, на українські міста та села — це жахлива і водночас відчайдушна стратегія випаленої землі”, — заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у своєму виступі на Берлінській безпековій конференції.

Усі пам'ятають, як у перші кілька місяців вторгнення в Україну, Шольц та деякі урядовці Німеччини висловлювали досить неоднозначну позицію щодо своєї допомоги Києву. Крім того, німецький лідер неодноразово телефонував путіну в той час, коли ніхто в ЄС, окрім, мабуть, Макрона і Орбана, цього не робив.

Проте останнім часом Німеччина збільшила постачання важкого озброєння в Україну, а Шольц почав виступати з агресивними заявами на адресу росії. Наразі ФРН не просто бажає перемоги Україні, а й відкрито заявляє про необхідність перемогти агресора на полі бою.

Очевидно, головною причиною стало зменшення залежності ЄС від російського газу, а також остаточна загибель проєкту «Північний потік-2». Все, що утримувало ФРН від конфронтації політичних відносин із кремлем – пішло прахом.

Підтримка Німеччини дуже важлива і особливо добре, що путін більше не має енергетичних важелів тиску на ФРН. Крім того, висловлювання Шольца говорять про те, що Берлін побачив переможця у війні, і це явно не росія.