Нове керівництво Німеччини заохочує дії Росії

Нещодавня заява німецьких чиновників щодо “неможливості повернення Криму” та “відмови надавати зброю Україні” прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба: “Недавні заяви Німеччини про неможливість передачі Україні оборонної зброї, зокрема через надання дозволу на це третім сторонам, безперспективності повернення Криму, коливання щодо відключення РФ від SWIFT не відповідають рівню наших відносин та поточній безпеці”.

З 2014 року Німеччина виступала і продовжує виступати на боці України у конфлікті з Росією. Проте після зміни уряду в Бундестазі та закінчення будівництва «Північного потоку-2» німецькі партнери взяли вельми суперечливий курс риторики. Замість того, щоб продовжувати надавати допомогу нашій країні, Бундестаг своїми висловлюваннями ставить під удар єдність Заходу та цілісність Європейського союзу.. Це може створити розкол у союзі. Саме цього й досягає Путін – послабити колективні сили Заходу.

Не можна припускати подібного. Німеччини слід замислитись над тим, що, де і як говорити. Інакше це може бути розцінено, як зміна зовнішнього курсу політики на підтримку путінського режиму та дій Кремля проти Заходу на користь особистим інтересам Берліна.