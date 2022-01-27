Німеччина відмовляється постачати зброю Україні, оскільки допомагає в інших сферах.

18:31 27 січень Київ, Україна

Неодноразово Німеччина відмовлялася надавати зброю для України, хоча решта членів НАТО, розуміючи всю серйозність ситуації на кордоні, без вагань це роблять. Лідер ФРН Олаф Шольц, заявив пояснення позиції Берліна: “В останні роки федеральний уряд неодноразово приймав рішення не постачати летальну зброю Україні. На це є причини, які також природні. Тим не менш, ми, звичайно, дуже багато зробили для активної підтримки економічного розвитку та розвитку демократії в Україні, у тому числі й тих фінансових ресурсів, які у нас є. Також у рамках наших міжнародних зобов'язань. І ми продовжуватимемо це робити”.

Конкретних причин Шольц так і не назвав. У той же час, економічна допомога Німеччини справді була високою за останні кілька років. Проте, вся допомога, яку перерахував лідер ФРН, може зійти нанівець, у тому випадку, якщо Путін все ж таки зважиться вчинити напад. Тому так важливо надати Україні необхідне озброєння, щоб убезпечити країну від російської агресії.

Олаф Шольц також наголосив, що Німеччина повністю залишається на боці України і готова до запровадження санкцій проти Росії під час прояву агресії.. Але після ескалації на кордоні вже надто пізно допомагатиме економічними обмеженнями. Тоді як зброя, якої може не вистачити, могла б врятувати не одне життя українських солдатів.