Де мільярди доларів та зброя, отримана від США та країн Заходу?

Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що з початку ведення військових дій Україна отримала близько 4 мільярдів доларів фінансової допомоги.

Не менш солідна і військова допомога. Глава Пентагону Ллойд Остін оприлюднив факт передачі Україні 2 мільярдів доларів у рамках допомоги у сфері безпеки. За його словами, лише за останні два тижні США надали Україні військову техніку на понад 300 мільйонів доларів.. Джо Байден раніше пояснював, що країна постачає в Україну системи протиповітряної оборони, переносні протитанкові комплекси, стрілецьку зброю, безпілотні літальні апарати та боєприпаси.

Де розчиняється це озброєння не зовсім ясно. Можливо з ним воює ЗСУ, але іноземні добровольці неодноразово скаржилися, що їх зовсім не озброюють, не забезпечують боєприпасами ні медикаментами. У мережі повно звернень іноземців, які хотіли поповнити лави Міжнародного легіону, але швидко розчарувалися у своїх намірах, тому що їх зовсім не забезпечили практично нічим.

Про це говорить, зокрема колишній солдат Французького легіону Томас Гаст, та й десятки інших. Багато хто з тих, хто прибув до Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Яворівському полігоні, не був готовий одразу кинутися в бій, оскільки короткий інструктаж не здатний замінити відсутнього бойового досвіду та зброї. Доброволець із Швеції Йеспер Седер лається, що в Яворовському йому дали «паршивий калаш». Відсутність зброї неможливо пояснити, адже президент США заявляє про великі поставки, то де ж вона?

Тим часом зброя зі США продовжує і продовжує надходити і розчинятися невідомо.. Можливо, воно вже десь продається, адже те, що їм не озброюють іноземних добровольців ганебний факт.

Нещодавно президент Байден підписав черговий пакет військової допомоги ще на 800 мільйонів доларів. Якщо відштовхуватися від уже підписаного законопроекту про фінансування діяльності федерального уряду до кінця 2022 фінансового року, то на допомогу Україні та сусіднім країнам передбачено 13,6 мільярда доларів військової та гуманітарної допомоги.

На думку експертів Нью-Йорк Таймс, Україні дістанеться не менш як 3,5 мільярда військової допомоги до кінця 2022 року.

Але не всі у США з радістю приймають ці рішення. Немає одностайності й у палаті конгресу. Член палати представників США, республіканка Марджорі Тейлор Грін заявила : «Ми не повинні витрачати мільярди доларів платників податків на військову допомогу, яка, можливо, потрапить до нацистських угруповань, які намагаються невинних людей». Адже в США незабаром почнуть готуватися до виборів.

Але Зеленській зброї мало. 24 березня він у «емоційній», як пишуть наші ЗМІ, а на мене так у хамській манері звернувся «на ти» до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з вимогою ввести санкції проти Росії, згадати Голокост і перестати торгувати з РФ і пропустити зброю в Україну. Раніше влада Угорщини заявила про рішення не постачати зброю Україні і не дозволяти її транзит через свою територію.

Така ж невиправдано зухвала вимога прозвучала і до Кнесета. Ізраїльський парламент негативно відгукнувся на відеозвернення, в якому Зеленський розпекав та соромив Ізраїль за нейтралітет та вимагав надати ППО «Залізний купол». Найбільш їдку критику викликало посилання Зеленського до Голокосту. Зеленський закликав ізраїльтян «поводитися з українцями так само, як і вони з євреями 80 років тому».

Ця заява викликала справжній шок. Депутат Сімч Ротман навіть з глузуванням зазначив, що ізраїльський народ не може вчинити «також», оскільки є «моральною нацією». Він нагадав, що в ході другої світової українці брали активну участь у єврейських погромах, а при нацистській окупації часто були їхніми посібниками у знищенні євреїв.

Я впевнена, що в Ізраїлі ще пам'ятають дипломатичний сандал зі стадіоном у Тернополі, якому у 2021 році було присвоєно ім'я Романа Шухевича.. Через кілька днів після перейменування посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон різко засудив рішення української влади назвати стадіон ім'ям гауптмана 201-го батальйону шуцманшафта, одного з організаторів масових вбивств поляків та євреїв у ході діяльності УПА на Заході України.

Польща теж славиться історичною пам'яттю і не залишилася осторонь. Мерія польського міста Замостя розірвала партнерство з Тернополем та наголосила, що існує факт визнання Романа Шухевича відповідальним за звірячі вбивства польського населення у 43-44-му роках.

Виходить, що ногою ми тупцюємо пам'ять людей, у яких потім просимо рукою і навіть вимагаємо допомоги. Зеленський сам єврей і не приховує цього, у разі його провалу як президента, він ризикує бути лінчеван радикально налаштованою частиною суспільства, незважаючи на всі його загравання з радикалами.

А поки що актуальним залишається питання: куди подінуться вже отримані тонни сучасної зброї, де вона може сплисти, в чиї руки потрапити?