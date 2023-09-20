"Газпром" зазнає колосальних збитків

08:23 04 вересня Київ, Україна

31 серпня «Газпром» прозвітував про свої успіхи за перші півроку 2023 року. В результаті прибуток впав більш ніж у два рази в порівнянні з торішнім аналогічним періодом. Збитки обчислюються трильйонами рублів. Хоча враховуючи, що рубль стрімко падає, оцінювати щось у рублях справа невдячна.

Краще брати за аксіому, що російський експорт природного газу до ЄС дорівнював 60% від загального обсягу поставок за кордон. Зараз РФ цього втратила повністю. Тому ті 40%, які агресор продавав іншим країнам, залишилися, проте замістити західних імпортерів окупанти так і не змогли.

За перші півроку «Газпром» недорахувався більш ніж 1,7 трлн.. За нехитрою формулою вище, можна вважати, що до кінця року ця цифра подвоїться. У сукупності з витратами на війну, які крім непомірно завищених витрат бюджету РФ "на оборону" змушені були підняті протягом року вдвічі, а саме на 5 трлн рублів, завдає "критичної" шкоди економіці агресора. Адже на початку 2023 року, росіяни нарахували, що поповнення бюджету мало становити 26,13 трлн рублів, тоді як витрати 29,056 трлн, що рівносильно дефіциту ВВП у 2%. Виходить, що в кінці року агресор може піти в мінус на 12 трлн. рублів або цілих 8% ВВП.

Як кажуть пропагандисти - "країна безмежних можливостей". Справді, падати можна вільно, довго і без обмежень.