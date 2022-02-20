"Газпром" догрався. Європа скоротить постачання газу з Росії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що в Євросоюзі вирішили докласти всіх зусиль, щоб позбутися залежності від російського газу. За словами голови ЄК, "дії "Газпрому" м'яко кажучи, дивні, як для компанії, яка зазвичай прагнула максимізувати прибуток, шляхом збільшеного постачання газу".

Зважаючи на ненадійність “партнера”, Європа звернулася до союзників з усього світу, закликавши допомогти вирішити проблему з постачанням природного газу до країн ЄС. Варто зазначити, що відсоток імпорту від загального обсягу енергоресурсу, що поставляється Росією до країн Європи, становить 40%. Ця цифра говорить про значну залежність від російського газу.

Дер Ляєн заявила, що в найближчому майбутньому в ЄС планують подвоїти, а надалі повністю перейти на відновлювані джерела енергії, щоб стати енергонезалежними. До того часу, США та інші постачальники зрідженого газу відгукнулися на заклик надати необхідну кількість палива, щоб замістити постачання з Росії.

Після того, як Європа стане незалежною від «Газпрому», лідери країн ЄС зможуть позбавити Росію права пред'являти ультиматуми, подібні до того, який Путін поставив членам НАТО.