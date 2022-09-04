Газовий шантаж росії не вдався

Те, що росія використовує свої енергоресурси як зброю, було відомо давно. Тому Європейський Союз був готовий до можливого повного припинення постачання газу компанією агресора "Газпромом". Так і сталося.

За заявою кремля, газопровід «Північний потік-1» був "технічно несправний", тому подача газу повністю припинилася. Росіяни казали, що не знають точно, коли він знову запрацює, натякаючи ЄС про запуск «Північного потоку-2».

Країни Європи виконували свої зобов'язання щодо оплати газу «Газпрому», а невеликі недоплати окремих імпортерів протягом пів місяця не могли стати причиною повного припинення прокачування газу єдиним газопроводом. У ЄС чітко дали зрозуміти, що навіть повна зупинка «Північного потоку-1» не змусить їх відмовитись від допомоги Україні.

Очевидно, путін продовжує думати, що Захід слабкий, оскільки наказав відключити Європу від газу. Зупинивши прокачування блакитного палива 31 серпня, вже 3 вересня воно знову відновилося. Якщо Європа готова до припинення постачання газу з росії, то для кремля відмова від експорту до країн ЄС позбавить країну основної статті доходів до бюджету. Якою б не була високою ціна на газ, при нульовому обсязі його постачання, прибуток відповідно множиться на нуль.

Дешевий фарс кремля знову не вдався. Агресор не витримав і трьох днів і знову виставив себе посміховиськом. Не виключено, що незабаром ЄС зможе перехопити ініціативу не лише у постачанні, а й у врегулюванні цін на енергоресурс.