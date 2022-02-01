Газові НП повторюватимуться

Подібна ситуація, як у селищі Чабани, де стався прорив газопроводу і вибух, може повторитися.
Так вважає член Наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
"Проблема - в несвоєчасній профілактиці лінійної дільниці. Там повинні були замінити близько 10 км ділянки. Чому не зробили? Халатність...
Я б образно сказав, що в ті хвилини, коли у Коболєва (голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв - ред.) з придихом брала інтерв'ю Яніна Соколова, то як раз корозія догризала шматок магістральної труби під Чабанами. Ще пару таких інтерв'ю Коболєва і - вся газотранспортна система (ГТС) піде димом.
Насправді, сказати, що ГТС в поганому стані не можна. Але те, що Нафтогаз не виконує повноцінно роботу по реконструкції проблемних ділянок - факт.
Насправді, сказати, що ГТС в поганому стані не можна. Але те, що Нафтогаз не виконує повноцінно роботу по реконструкції проблемних ділянок - факт.
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