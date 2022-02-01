Газові НП повторюватимуться

20:36 15 вересень Київ, Україна

Подібна ситуація, як у селищі Чабани, де стався прорив газопроводу і вибух, може повторитися.

Так вважає член Наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

"Проблема - в несвоєчасній профілактиці лінійної дільниці. Там повинні були замінити близько 10 км ділянки. Чому не зробили? Халатність...