Гаррі Каспаров назвав Путіна "найнебезпечнішою людиною на планеті"

Під час свого виступу в режимі онлайн в Національному пресклубі США, глава Фонду захисту прав людини в Нью-Йорку Гаррі Каспаров висловив свою думку про політичний устрій Росії. Зокрема, він зазначив, що Росія сьогодні є клептократичною диктатурою, на чолі якої стоїть «найнебезпечніша людина на планеті». Про це повідомляє Голос Америки.

«Він (Путін) при владі 20 років і не має наміру йти. Це для мене - в моєму словнику - це означає диктатура. І управління Путіним Росією є настільки диктаторським, наскільки можна собі це уявити», - заявив Каспаров, підкресливши, що в цьому контексті називати Володимира Путіним президентом не можна.

Він зазначив, що практично всі ЗМІ в Росії, включаючи соціальні мережі, перебувають під прямим чи непрямим контролем Кремля, а захист прав людини в країні відсутній.

За словами Каспарова, Олексій Навальний став останньою «жертвою путінської Росії», в якій політичні опоненти і незалежні журналісти піддаються репресіям: «Слава Богу, він вижив, але саме так путінська Росія поводиться з політичними опонентами, використовуючи кулі у випадку з Борисом Нємцовим або журналісткою Анною Політковською, і отруту, як у випадку з Олексієм Навальним. Права людини в Росії існують на папері. Так само як в Радянському Союзі».

«Росія удає, що грає за деякими правилами, тому що Путін не хоче повністю відокремлювати Росію від решти світу. Йому не потрібна нова офіційна "залізна завіса", тому що сотні мільярдів доларів, вкрадені керівною елітою Росії, зберігаються не в Росії, не в Китаї, не в Ірані і Венесуелі, а по всьому світу - в Європі, в США, - сказав Каспаров. - Ось чому вони удають, що дотримуються правил. Але це не заважає Путіну скоювати злочини як всередині, так і за межами Росії».

На думку Каспарова, Путін не вважає себе зв'язаним якими-небудь міжнародними договорами, оскільки його дії не зустрічають «рішучої відповіді з боку лідерів вільного світу». «Тому Путін вважає, що може робити все, що хоче», - додає він.

«Більшість проблем, з якими ми маємо справу сьогодні, безпосередньо пов'язані з Володимиром Путіним і його злочинним режимом. Коли не буде Путіна, то не буде проблем в Сирії, не буде збереження режиму Мадуро або перебування при владі білоруського диктатора Лукашенка проти волі 80 відсотків громадян його країни. Ви побачите кінець окупації українських територій», - також зазначає Каспаров.

На думку Каспарова, Путіна слід вважати «найнебезпечнішою людиною на планеті», оскільки той має величезні ресурси, в тому числі ядерну зброю, і «вважає себе вище закону і будь-яких зобов'язань, які коли-небудь брала на себе Росія».