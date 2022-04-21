Фсьо! The beginning of the end!

20:48 22 липня Київ, Україна

"Шеф, все пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!" (фільм "Діамантова рука").

22 липня 2021 року Шевченківський суд зобовязав Державне бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження за статтею "Державна зрада" у справі Вагнергейту. ДЯКУЄМО "РУХУ ОПОРУ КАПІТУЛЯЦІЇ", що подали скаргу до суду.

І до цієї новини: СКОРО! Зовсім скоро (прим. автора - кінець липня, початок серпня) на всіх екранах нашої Країни (а і у світі загалом) будемо дивитись розслідування по Вагнергейту від Bellingcat (запасайтесь смачненьким).

Оце ловлю себе на думці, що новини від "керовників" нашої Держави та посіпак РФ набагато інтересніші і масштабніші (немов багатосерійний "блоХбастер" "сантабарбара" заміксована "бригадою") чим відомості про агресію РФ та про "чахлика невмирущого" самого Путлера (хоч вплив величезний цього вилупка на долю України, але тут мені здається, що всім вже до сраки той, про кого "РЕВУТЬ" стадіони фанатів футболу на майже всіх матчах).

Вельможний Зе наразі в своєму ОПа (френдзоні) зі своїм кращим другом Cerebrum (див. медичний словник) в потугах (див. клінічний словник) хочуть розгадати ребус, який самі загадали не розуміючи, що у складанні ребусів найбільш складним етапом є пошук слів, які входять у початковий текст частково. Володіючи технікою цитування сценаріїв, вимовляти та правильно будувати речення без сторонньої допомоги наш гарант так і не осилив, залишаючись на рівні дошкільного віку. Це не образа Вельможного Зе, це констатація факту, як те, що ... (детальніше про візити ЗЕ читайте від двох Тарасів Березовця та Чорновола)...

... під час робочого візиту до Німеччини, а згодом до Грузії (момент, "де пані Санду та Зурабішвілі послали "найвеличнішого" на х... За кордоном це стає гарним тоном, який переходе у флешмоб. На нашу біду ..." цитата з ФБ) Вельмишановний Зе зганьбив в котрий раз (якби себе, то нам було би до сраки) Україну. "Іспанський сором" сьогодні, аби не щодня, відчувають сотні тисяч наших Громадян, бо їм не байдуже.

Чому він ганьбить нас та Україну:

1- нефаховий підхід

2- амбіції"царька"

3- суперечливі цінності

4- "совок" у голові

5- відверта українофобність

6- кадрове питання

7- безініціативність

8,9, 10, 11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43- ..... (допишіть самі, якщо мало).

"У Зеленського так і не усвідомили - світ рахується з сильними" (Ірина Геращенко).

І напрошується за ці два роки ВИСНОВОК: найкраще для Вельможного Зе (бо час почав наближати кінець його "каденції), після всіх зашкварів і "рішень", зробити теж саме, що зробила Евелін Макхеіл. Найкраще в серпні 2021 року.

Так от, про нашу військову авіацію, до слова.

Хто захистить Українське небо? Військові льотчики звільняються з Повітряних сил ЗСУ. Мабуть тому, що хтось вирішив - нам авіація не потрібна, так само, як і військове Держзамовлення на сьогодні (а вже, зауважу, друге півріччя почалось), яке в стані "тупик". Експерти та представники компаній-розробників бють на сполох, адже вони не можуть планувати виробництво техніки, не маючи контрактів з Міноборони. Тут нічого додати, бо так по всіх "фронтах"!

Коли настане те ЧУДО, що Україна скине пута зі своєї шиї. Бо фокуси від зеленочолих перейшли межу. Досить! Це початок кінця, цього зеленого марення! На зламі другого тисячоліття, у тридцятиріччя Державної Незалежності, прикро, що ціною життя найкращих українських синів доводиться боронити від східних сусідів свій європейський вибір. І на передодні 24 серпня 2021 року ми, по-особливому, розуміємо Шевченкову настанову любити Україну "во время люте" і точно знаємо, що вистоїмо, бо за нами ПРАВДА й СЛАВНА ІСТОРІЯ (тут потролив Пу з його статтею)!

Далі буде, точно!