Фірма з російського Липецька «віджали» елеватор у Генічеському районі Херсонщини

В повідомленні також йдеться про «запуск підприємств, збереження та створення робочих місць, а також наповнення регіонального бюджету».

І згідно з наративами російської пропаганди сказано: «Одне з основних завдань місцевої влади полягає у відновленні інфраструктури області, зруйнованої біглими прибічниками київського режиму».

Але є дуже велика вірогідність того, що елеватор чекає банальний розграбунок. Бо зараз окупанти займаються на Херсонщині саме цим.

До війни елеватор, розташований в селі Рівне Генічеського району, належав компанії TESSLAGROUP. Його проектна потужність: зберігання 50 тис. тон зерна.

Нагадаємо, в Херсоні окупанти залишили ВЧ на Пестеля та прибрали блок-пост на Острові.

В повідомленні також йдеться про «запуск підприємств, збереження та створення робочих місць, а також наповнення регіонального бюджету».

І згідно з наративами російської пропаганди сказано: «Одне з основних завдань місцевої влади полягає у відновленні інфраструктури області, зруйнованої біглими прибічниками київського режиму».

Але є дуже велика вірогідність того, що елеватор чекає банальний розграбунок. Бо зараз окупанти займаються на Херсонщині саме цим.

До війни елеватор, розташований в селі Рівне Генічеського району, належав компанії TESSLAGROUP. Його проектна потужність: зберігання 50 тис. тон зерна.

Нагадаємо, в Херсоні окупанти залишили ВЧ на Пестеля та прибрали блок-пост на Острові.