ФРН за мир чи за Росію?

Відмову постачати зброю Києву прокоментувала міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт: “Федеральний уряд уже давно має чітку позицію - ми не поставляємо зброю в кризові зони, щоб запобігти подальшій ескалації. У конфлікті довкола України партнери повернулися за стіл переговорів. Наприклад, у рамках Ради Росія – НАТО та у Нормандському форматі. Тому зараз наше завдання – це деескалація. Ми хочемо вирішити цей конфлікт мирним шляхом”.

Позиція Німеччини на тлі інших членів НАТО та ЄС до кінця не зрозуміла. З одного боку, Берлін стверджує, що на стороні України і не хоче допускати повномасштабного вторгнення Росії, з іншого – відмовляється надати інструмент стримування агресії.

Відомо, що деякі урядовці Бундестагу зацікавлені у відновленні тісної співпраці з Кремлем. У «Північному потоці – 2» зацікавлена ще більша кількість політиків. Звідси виникає цілком логічне питання: а чи не Німеччина є негласним лобістом інтересів Росії у Європі?

Навряд чи відповідь на це питання є позитивною. Проте конфлікт на Донбасі зупиняє розвиток спільних проєктів Берліна та Кремля. Очевидно, що Німеччина має намір якнайшвидше завершити кризу між Україною та Росією, а хто вийде переможцем, для них не так важливо, як для Києва та інших західних країн.