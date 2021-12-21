Франція підтримає Україну в євроінтеграції

Ольга Стафашина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, повідомила про приїзд нинішнього президента Франції Еммануеля Макрона до Києва: “Президент Франції вже підтверджував, що він приїде в Україну. Ми сподівалися, що це станеться ще до кінця цього року. Водночас ми очікуємо, що цей візит відбудеться. Звісно, складно прогнозувати. Але як нинішній президент Французької Республіки ми сподіваємося, що цей візит відбудеться навесні”.

Стефанишина додала, що в рамках ініційованої Макроном Конференції про майбутнє Євросоюзу в Україні пройде своєрідний “міні-референдум щодо членства в ЄС”, де українці зможуть взяти слово та висловитись щодо майбутнього членства в союзі.

Не виключено, що Еммануель Макрон стане черговим європейським лідером, який підпише угоду щодо вступу України до ЄС. Це послужить значним поштовхом для інших членів Європейського Союзу щодо прийняття позитивного рішення щодо України. У той же час, 10 квітня у Франції заплановані вибори у президенти. У тому випадку, якщо Макрон відвідає Київ у березні наступного року та підпише європейську ініціативу для України, це, можливо, підвищить його рейтинг у Франції та підвищить шанси бути обраним на другий термін, адже таке рішення означатиме захист демократії на східних рубежах ЄС та стане додатковим аргументом для французьких виборців на користь Макрона.