Форос на межі ...

Порушуючи всі закони в окупованому Криму продовжується планомірне знищення пам’ятників природи. Забудова природних територій, які повинні особливо охоронятися стало практично нормою сучасного Криму.

Після численних сигналів громадськості на порушення природоохоронних законів збоку забудовників, у Міністерстві природи РФ заявили, що не погоджували накази Мінекології Криму, які фактично дозволяють забудову таких особливих територій. «Проекти наказів Міністерства екології та природних ресурсів Республіки Крим в частині уточнення режиму особливої охорони ряду ООПТ, в тому числі парку-пам'ятника садово-паркового мистецтва «Фороський», розглянуто та погоджено із зауваженнями в частині необхідності виключення із зазначених проектів норм, що допускають виділення і надання земельних ділянок зі складу об'єктів ООПТ, розміщення об'єктів капітального будівництва, проведення капітального ремонту та реконструкції об'єктів капітального будівництва», - йдеться в листі директора Департаменту державної політики в сфері розвитку ООПТ Ірини Маканової, направленому жителям Фороса, виступаючим проти забудови.

Дізнавшись про позицію Міністерстві природи РФ очільник окупованого Криму Аксьонов оголосив про припинення робіт в парку. Але вже зараз, незважаючи на заяви Міністерства природних ресурсів і глави Криму, будівництво в парку не просто не зупинене, - воно лише стрімко набирає обертів. Робітники продовжують обв’язку арматури. На майданчик прибуває нова техніка. З'явилася інформація, що забудувати збираються 42 гектара парку. Сам парк уже розмежовано на ділянки.

З боку окупаційної влади посилюється тиск на захисників парку. Перед першотравневої акцією до екоактивістів прийшли співробітники поліції - для проведення «профілактичних бесід». Саму акцію, участь в якій взяли близько ста місцевих жителів, «охороняли» 30 поліцейських у формі і 20 чоловік в штатському.

Як, за словами активістів, описують події незалежні ЗМІ, якийсь час силовики просто супроводжували хід по території Фороського парку. Але потім перегородили дорогу і попросили розійтися. Причому склад поліцейських був зовсім не рядовий: два підполковники, два майори і лейтенанти. Був присутній і сам глава ялтинської поліції полковник Віктор Шварц. Він заявив, що дії захисників парку порушують закон про мітинги і ходи. І нагадав про обмежувальні «коронавірусні» заходи.

Не обійшлося без погроз. «Ми всіх зафіксували, і 99% з вас ми знаємо», - заявив Шварц присутнім активістам. «З урахуванням того, що я представник влади, посадова особа, я прошу вас, просто по-людськи поки, розійтися і не порушувати закон, - говорив полковник. - Якщо ви мене не почуєте, то до вас буде застосована санкція за статтею 19.3 КоАП ( «Непокора законним вимогам співробітника поліції»).

В результаті акції силовики затримали шість осіб. Ось як описує події учасник акції Олексій Іванов: «Нас протримали близько двох годин в холодному підвалі, а потім ще півтори години вмовляли підписати попередження про неприпустимість порушення закону. Четверо осіб після цього застудилися, деякі навіть лежали з температурою. Мені 60 років, я гіпертонік, мені стало погано, але поліцейські відмовилися навіть лікаря з амбулаторії по сусідству покликати».

Ще в 2016 році санаторій «Форос», розташований по сусідству з табором, викупила за 1,4 млрд рублів Федерація профспілок Республіки Татарстан. Згодом з’ясувалося, що фактичним покупцем стала корпорація «Татнафта», якій належить хокейний клуб «Ак Барс».

Будівництво в Фороському парку веде казанське управління «Татінвестгражданпроект». На території ООПТ планується звести дитячий табір «Ак Барс», що складається з восьмиповерхового житлового корпусу, триповерхового адміністративно-житлового корпусу, чотириповерхового спорткомплексу, басейну, триповерхової їдальні, нового футбольного поля, сцени-амфітеатру, волейбольного майданчика і ряду підсобних приміщень. Вся ця забудова планується на землях, що відносяться до особливо охороняємих природних територій. Але в керівництві нафтової компанії заперечують будь-який зв'язок з будівництвом в Фороському парку: «Офіційно повідомляємо, що ПАТ «Татнафта» не має відношення до даного будівництва, а також не є власником будь-яких об'єктів на території Республіки Крим».

Конфлікт навколо Фороського парку і тому подібні випадки створюють передумови для зростання суспільного невдоволення в Криму. Окупаційна влада півострова заради готова йти на порушення будь яких законів, норм та правил. Але, незважаючи на тиск силовиків, жителі Фороса мають намір домогтися реального припинення будівництва з метою збереження всесвітньо відомого природного комплекса.