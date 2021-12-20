Формула боротьби з тероризмом в Україні

Соціолог Павло Кутуєв вважає, щоб звести до мінімуму ситуації, при яких відбуваються терористичні акти, необхідно прийняти комплекс технічних і стратегічних заходів.
"Гарантувати відсутність спроб терактів не може жодна країна.
Мінімізувати ж такі спроби можна. Так само як зробити так, щоб вони залишилися тільки спробами, не приводячи до жертвам, не завдаючи шкоди здоров'ю людей і їх майну.
Технічні заходи. Я побачив в Луцьку (21 липня вранці Максим Кривошей, який називає себе Максим Поганий, захопив там автобус із заручниками, погрожуючи зброєю та вибухівкою; лише ввечері він здався - ред.) Ефективну роботу МВС, включаючи міністра Авакова. Той алгоритм, який був продемонстрований з боку наших правоохоронців, є технічним запорукою запобігання подібних спроб терактів в майбутньому. Якщо зловмисник бачить, що його спроба швидко присікається, знижується мотивація здійснювати подібний злочин.
Інгредієнти успіху такі: вище керівництво країни - президент, міністр МВС, взяли на себе відповідальність, проявили політичну волю і особисто включилися в процес розв'язання кризи.
Аваков не став з'ясовувати, чия це зона юрисдикції - МВС чи СБУ, а прибув на місце подій, створив штаб і координував дії спецпідрозділів міністерства внутрішніх справ. Тобто, була продемонстрована оперативність. І, звичайно ж, професіоналізм з боку системи МВС. Це була ситуація, коли правоохоронці реагували швидко, рішуче, ефективно і в зв'язці з вищою політкерівництва країни. Успішне вирішення кризової ситуації (тобто уникнути жертв), а також затримання зловмисника - все це служить сильним демотиватором для потенційних терористів.
Скоординована робота МВС, особисту участь президента в переговорах зі зловмисником створили атмосферу тиску на терориста, яка привела до його добровільної капітуляції. У свою чергу, це дозволило уникнути всіх величезних ризиків, які пов'язані з проведенням силових спецоперацій.
Але виключно силовими методами проблеми не розв'язати. Важлива робота по врегулюванню конфлікту на Сході України, який є джерелом напруженості, в тому числі психологічної. І напевно - джерелом нелегальної зброї і боєприпасів.
І, звичайно, дуже важлива просвітницька функція. Те, що раніше називали пропагандою світу. Корисним буде, починаючи з старшої школи (і продовжуючи університетом), вводити в освітні плани курси, пов'язані з врегулюванням конфліктів, досягнення миру, також з медіації.
Резюмуючи. Формула боротьби з тероризмом включає три елементи: ефективна правоохоронна система, врегулювання конфлікту на Донбасі і просвітницька робота ".
Мінімізувати ж такі спроби можна. Так само як зробити так, щоб вони залишилися тільки спробами, не приводячи до жертвам, не завдаючи шкоди здоров'ю людей і їх майну.
Технічні заходи. Я побачив в Луцьку (21 липня вранці Максим Кривошей, який називає себе Максим Поганий, захопив там автобус із заручниками, погрожуючи зброєю та вибухівкою; лише ввечері він здався - ред.) Ефективну роботу МВС, включаючи міністра Авакова. Той алгоритм, який був продемонстрований з боку наших правоохоронців, є технічним запорукою запобігання подібних спроб терактів в майбутньому. Якщо зловмисник бачить, що його спроба швидко присікається, знижується мотивація здійснювати подібний злочин.
Інгредієнти успіху такі: вище керівництво країни - президент, міністр МВС, взяли на себе відповідальність, проявили політичну волю і особисто включилися в процес розв'язання кризи.
Аваков не став з'ясовувати, чия це зона юрисдикції - МВС чи СБУ, а прибув на місце подій, створив штаб і координував дії спецпідрозділів міністерства внутрішніх справ. Тобто, була продемонстрована оперативність. І, звичайно ж, професіоналізм з боку системи МВС. Це була ситуація, коли правоохоронці реагували швидко, рішуче, ефективно і в зв'язці з вищою політкерівництва країни. Успішне вирішення кризової ситуації (тобто уникнути жертв), а також затримання зловмисника - все це служить сильним демотиватором для потенційних терористів.
Скоординована робота МВС, особисту участь президента в переговорах зі зловмисником створили атмосферу тиску на терориста, яка привела до його добровільної капітуляції. У свою чергу, це дозволило уникнути всіх величезних ризиків, які пов'язані з проведенням силових спецоперацій.
Але виключно силовими методами проблеми не розв'язати. Важлива робота по врегулюванню конфлікту на Сході України, який є джерелом напруженості, в тому числі психологічної. І напевно - джерелом нелегальної зброї і боєприпасів.
І, звичайно, дуже важлива просвітницька функція. Те, що раніше називали пропагандою світу. Корисним буде, починаючи з старшої школи (і продовжуючи університетом), вводити в освітні плани курси, пов'язані з врегулюванням конфліктів, досягнення миру, також з медіації.
Резюмуючи. Формула боротьби з тероризмом включає три елементи: ефективна правоохоронна система, врегулювання конфлікту на Донбасі і просвітницька робота ".
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