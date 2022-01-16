Форма відповідає суті

Указом Президента РФ від 1 лютого 2005 була затверджена таблиця співвідношення класних чинів федеральної державної цивільної служби, військових і спеціальних звань, класних чинів прокурорських працівників і класних чинів юстиції. Такий собі «табель про ранги».

У сучасній Росії, будь-яке відомство намагається підкреслити, наскільки важливу роль воно відіграє в забезпеченні життєдіяльності держави. Саме в таких полуармійськіх категоріях як форма, різні служби і відомства відокремлюють себе від простих пересічних громадян, які не стосуються до влади. Щось подібне було за часів Сталіна, коли і різні відомства, і студенти, наприклад геологи, теж носили форму. Це була демонстрація того, що «держава» грає в Росії все більшу роль. А ще того, що всередині цієї держави все - «люди служиві». Це така демонстрація руху країни до все більш жорсткого контролю держави у всіх сферах, а «государеві люди» - все в тій чи іншій мірі його солдати.

У сучасній Росії, за підрахунками Мінфіну, на кожні 10 000 росіян припадає 163 чиновника. Такої кількості «слуг народу» немає ніде. В абсолютних цифрах Росію, правда, випереджає Китай, там 7 млн чинуш проти російських 2400000. Але на душу населення в Росії їх майже вчетверо більше, ніж в Піднебесній.Військову форму придумали римляни. Постійні війни, які вела Римська Імперія, вимагали відокремлювати на поле бою «своїх», щоб випадково не повбивали один одного. В цивільних такої необхідності начебто немає, і наряджати їх в однакове стали набагато пізніше. У Російській імперії мундири носили все чиновники. А їх чини співвідносилися з військовими званнями. Остаточно упорядкував чиновний прикид великий цінитель порядку Микола I, видавши в 1834 році «Положення про цивільному мундир», яке наказувало всім чиновникам носити формений одяг згідно міністерствам і ранжиру.За часів СРСР від «спадщини царизму» Росія трохи відійшла. Але з початком путінської ери і боротьби за відродження Імперії, формене вбрання можна все частіше зустріти практично на всіх «государевих людей».Втім, привчають до «обмундирування» з дитинства: шкільна форма, відправлена на смітник разом з портретами членів політбюро, повертається. Причому її переможну ходу прикривається рішеннями батьківського співтовариства. Батьки, чортихаючись, купують костюми, в яких школярі схожі на банківських клерків, але йти проти течії, як правило, не хочуть. На допомогу приходять «моральні байки», які, як відомо з пушкінських часів, «бувають дивно корисні в тих випадках, коли ми від себе мало що можемо вигадати собі на виправдання».У Росії форма одягу присвоєна майже всім видам «спостережень»: Брусничная форма Росспоживнагляду, сіро-зелений Россільгоспнагляд, Ростехнагляд - піджаки з «наплічними знаками», Охотнагляд теж сіро-зелений, Лісники - в темно-зеленому, Рибнагляд теж у формі і т. д. . З незрозумілих причин, сам контролюючи носіння форми дітям, відстав Рособрнадзора.Припустимо, ті, хто карає, штрафує, перевіряє і затримує, ходять в формі, щоб довести свою приналежність до відомства і повноважень. Але навіщо форма працівникам Рахункової палати або навіть Державної житлової інспекції?!Взагалі, форма потрібна, щоб мінімізувати прояви особистості. Форма - це спосіб прибрати індивідуальність і тим самим зняти відповідальність за особисті вчинки. Наприклад, військові при виконанні своїх обов'язків, повинні здійснювати дії, які в звичайному, мирному житті мають осуд і покарання вбивати, брати людей в полон. Форма нівелює внутрішній конфлікт, тому що нормальна людина навряд чи захоче вбивати, якщо вона не психопат. Йому потрібно якось виправдатися перед самим собою. Але в мундирі людина діє від імені держави, делегує йому повноваження на те, що іншим заборонено. На мітингу дітей бив Не я - «людина», а я - «товариш майор». Але форму зняв - і вже людина: сім'я, діти. Життя розщеплюється надвоє ...Форма працює як пропуск в привілейовану групу, якій можна те, чого взагалі-то не можна. Вона перетворює чиновника з «слуги народу» на «наглядача-погонича» простих громадян. Кремль активно сприяє збільшенню кількості «людей государевих», намагаючись з їх допомогою «закріпити» вертикаль влади.