Фокін вважає, що анексія Криму була виправданою для Росії

Вітольд Фокін не приховував своєї позиції щодо того, що вважає за можливе зрозуміти дії Росії щодо Криму. Путін захищав російський флот.
Перший заступник глави делегації України в Тристоронньої контактній групі, колишній прем'єр-міністр України Вітольд Фокін в квітні 2019 року виправдовував окупацію Криму Росією.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 18 серпня ввів Фокіна до складу делегації України для участі в Тристоронньої контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донбасі (ТКГ).
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