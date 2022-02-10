Фокін: Донбас найближчим часом повернеться в Україну

"Для того, щоб Донбас повернувся в Україну, а я не сумніваюся, що це відбудеться і відбудеться найближчим часом, але повернути Донбас мало, треба повернути віру людям в Україні, тому що без віри перемоги не буває. Я думаю, що дорожня, як кажуть зараз, карта, її не треба вигадувати, вона є - це Мінські домовленості, якщо встати на суто юридичні позиції, то Мінські домовленості, тому і не називають договором, тому що це не нормативно-правовий документ, це політичне рішення, на зразок того, що було раніше, коли говорили політична доцільність вимагає. Це не зразок політичної доцільності і, звичайно, зараз треба разом з тим, що повинні виконувати Мінські домовленості, я альтернативи їм не бачу, треба ще працювати над тим, щоб людям повернути повагу до України і любов до України, поки не пізно... Я ніколи не був ворогом Росії, як не був ворогом США, Ізраїлю, Польщі, Угорщини або будь-якої іншої країни, але я був і залишаюся громадянином України, і її інтереси для мене - перш за все", - додав він.