Фокін: Донбас найближчим часом повернеться в Україну

21:14 18 вересень Київ, Україна

Припинення війни - це не єдине завдання, щоб Донбас став українським, необхідно повернути людям віру.

Так вважає експрем'єр-міністр і заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін.

"Я поділяю практично все, що говорить Леонід Макарович, єдине, що мене трохи здивувало, але я так з ним і не обговорив цю тему. У одному зі своїх останніх інтерв'ю він сказав, що більшість людей на Донбасі повертатися в Україну не хочуть. Я не думаю, що це так, я довести це не можу. Але, судячи з тих людей, з якими я спілкуюся, всі вони українці, всі вони мають спрямованість мати тільки українське громадянство, а те, що вже не одна сотня жителів Донбасу отримала російські паспорти, то це скоріше був змушений хід для них, їх змусили це зробити, це перше. По-друге, будемо відверті. Є, за що любити Україну зараз тим, хто втратив житло, хто втратив роботу, хто втратив рідних і близьких, хто розлучився з сім'ями?", - відзначає він.
Крім того, Фокін упевнений, що Донбас найближчим часом повернеться в Україну.
фото: рисунок на асфальте - Мир Донбассу
"Для того, щоб Донбас повернувся в Україну, а я не сумніваюся, що це відбудеться і відбудеться найближчим часом, але повернути Донбас мало, треба повернути віру людям в Україні, тому що без віри перемоги не буває. Я думаю, що дорожня, як кажуть зараз, карта, її не треба вигадувати, вона є - це Мінські домовленості, якщо встати на суто юридичні позиції, то Мінські домовленості, тому і не називають договором, тому що це не нормативно-правовий документ, це політичне рішення, на зразок того, що було раніше, коли говорили політична доцільність вимагає. Це не зразок політичної доцільності і, звичайно, зараз треба разом з тим, що повинні виконувати Мінські домовленості, я альтернативи їм не бачу, треба ще працювати над тим, щоб людям повернути повагу до України і любов до України, поки не пізно... Я ніколи не був ворогом Росії, як не був ворогом США, Ізраїлю, Польщі, Угорщини або будь-якої іншої країни, але я був і залишаюся громадянином України, і її інтереси для мене - перш за все", - додав він.
Нагадаємо, раніше перший прем'єр-міністр України, заступник голови української делегації на переговорах в Мінську Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей, а не тільки їхній окупованій частині.