Прапор в руках спортсмена або прапор на довгій палиці?

До Дня незалежності в нашій країні готується масштабне шоу. Здавалося б, ну вже в цьому-то наше керівництво професіонали, буде велике свято, який так необхідний для соціальної розрядки суспільства. Однак скандали переслідують даний захід за всіма пунктами.

Багато хто вважає, що влаштовувати бенкет під час чуми взагалі не варто було, адже в країні вже офіційно зареєстровано понад 150 випадків нового штаму коронавируса «Дельта», який більш агресивний і сильний в порівнянні з Уханьского варіантом.

На святковому концерті не чекають українську групу Green Grey, яка була утворена в Україні на початку 90-х і у багатьох асоціюється саме зі свіжим вітром свободи, який ми відчули, здобувши незалежність. Пісня «Під дощем» - це гімн епохи, це символ подій, важких і важливих, які відбувалися в той час, але ми її не почуємо, оскільки вона написана не державною мовою.

Парад, який покликаний підтримати збройні сили, підняти віру народу в авторитет і силу нашої армії, теж викликає неоднозначні емоції. Дівчата, які марширують на високих підборах, викликають скоріше сором за людей, які це їм наказали. В даному перформансі читається явний сексистський підтекст, а не гордість за оборонців рідної землі. Якщо звичайно підбори - це ті самі стандарти НАТО, то ми явно вже готові.

Добігає кінця Олімпіада в Токіо, яка дуже чітко показала ставлення країни до професійного спорту. Впевнена, якби спортивна інфраструктура в країні відповідала тим амбіціям, які висловлював наш президент в напутньому слові, то наші атлети показали б набагато більш видатні досягнення.

Наш стрілець, учасник Олімпіади Павло Коростильов прямо сказав, що спортсменам ніде тренуватися: «а у нас в Україні що? Вже все. Один тир, який був, згорів, і більше нічого немає »і який безнадією віє від цього« вже все ... », так і бачиться занедбаний стадіон, на якому росте трава. При цьому спортсмен підкреслив, що вже вказував на відсутність спортивної інфраструктури в Україні і ці слова йому дуже дорого коштували.

Спортивна тема міцно пов'язана зі святкуванням Дня незалежності. Зеленський вирішив, що свобода і незалежність вимірюється не станом економіки, а довжиною флагштока, і віддав розпорядження встановити їх по всій країні, не забезпечивши дану ініціативу матеріальним ресурсом.

У Вінниці 50-метрова стійка обійшлася в 7,5 мільйона гривень. Робочі жваво взялися освоювати бюджет, з висока поглядів, як місцеві жителі усувають наслідки негоди, яка вирувала в ніч на 6 серпня. Повалені дерева і підтоплені знеструмлені будинки, звичайно менш важлива річ, ніж колос на Замковій горі. До слова, в цій локації ведуться археологічні розкопки, які вже дозволили виявити ряд цінних знахідок і давали надію знайти ще, але вчених посунули і залили місце розкопок бетоном.

Можна по різному ставитися до вшанування державних символів, але як же приємно, коли державний прапор України злітає вгору на Олімпійських іграх під звуки гімну! Та й в руках нашого спортсмена Жана Беленюк він виглядав набагато крутіше, ніж на 50-ти метрової палиці.